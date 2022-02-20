Турнир по Dota 2 ESL Stockholm Major пройдет в мае

ESL подтвердила дату турнира по Dota 2 ESL Stockholm Major. Всего в турнире примут участие 18 команд с общим призовым фондом в 500 000 долларов США и 3 530 очками DPC. Групповой этап стартует 12 мая, где две группы по девять команд сыграют по круговой системе до двух побед, аналогично формату The International. Четыре лучшие команды в каждой группе пройдут в верхнюю сетку основного события, а пятая и шестая команды попадут в нижнюю сетку. Организаторы подтвердили, что соревнование пройдет при зрителях.

ESL Stockholm Major пройдет с 12 по 22 мая.
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