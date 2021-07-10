Турнир по Dota 2 The International 10 состоится в октябре

Valve определилась с местом и временем проведения турнира The International 10 в дисциплине Dota 2. Изначально, турнир был запланирован на август 2021 года, который должен был пройти в Стокгольме, Швеция. Но Valve не смогла договориться с представителями Швеции и мероприятие пришлось перенести на осень. На этой неделе Valve объявила, что турнир будет проходить с 7 по 17 октября на Национальном стадионе в Бухаресте, Румыния. В скором времени начнутся продажи билетов на The International 10.

18 команд будут бороться за Эгиду чемпионов The International 10. В этом году призовой фонд турнира составляет 40 миллионов долларов.