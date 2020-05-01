Турнир по Dota 2 The ​​International 2020 перенесен

Юбилейный десятый международный турнир по киберспортивной дисциплине Dota 2 перенесен на неопределенный срок из-за вируса COVID-19. Возможно, он пройдет в следующем году. Изначально он должен был пройти 18 августа в Стокгольме, Швеция на Глобен-Арене.

На данный момент, Valve сосредоточилась на осенней части соревновательного сезона DPC. Перенос турнира не повлияет на выпуск Battle Pass, он будет добавлен скором времени. Сколько продлиться также неизвестно. 25% вырученных денег пойдут непосредственно в призовой фонд The ​​International 2020.