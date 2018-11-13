Турнир по Guns of Boom с фондом в 120 тысяч долларов пройдет в Лос-Анджелесе

Некоторое время назад мы писали о том, что у мобильного шутера Guns of Boom отличные возможности стать киберспортивной дисциплиной. Прошло не так много времени и разработчики проекта анонсировали крупный турнир с призовым фондом в размере 120 тысяч долларов. Только представьте себе — 120 тысяч в турнире по мобильной игре! Лет пять назад за родные высказывания высмеяли бы, а сейчас это вполне реальное событие. Помимо этого, турнир будет проходить в Лос-Анджелесе. Вероятно, мы с вами наблюдаем за тем, как мобильный гейминг переходит на новую ступень эволюции. Совсем скоро мы будем сидеть перед экранами телевизоров и смотреть на то, как спортсмены с хорошей реакцией воюют за довольно приличные суммы денег. Когда-то таким же образом развивалась Dota 2, к примеру, а сейчас у нее турниры на десятки миллионов долларов. Кто знает, может и Guns of Boom до этого дорастет.