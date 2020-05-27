Twitch подписывает контракты с популярными стримерами

За последние 10 лет стриминг вырос до такой степени, что крупные стриминговые сервисы подписывают выгодные соглашения с популярными стримерами. Основоположниками этого можно считать, Mixer и Facebook Gaming. Twitch не собираться оставаться в стороне и подписывает известных стримеров.

Twitch расширила свои соглашения по созданию контента с игровыми стримерами Jaryd "Summit1G" Lazar, Brett "Dakotaz" Hoffman и Josh "JoshOG" Beaver. Финансовые условия контрактов не разглашаются. Общее количество подписчиков трех стримеров составляет более 11 миллионов пользователей. Стримеры будут участвовать в игровых событиях и акциях Twitch.