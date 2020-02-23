Twitch забанила каналы MLG

Два канала Major League Gaming на Twitch были заблокированы администрацией платформы.

Причиной бана стала трансляция ивента Call of Duty League в Атланте. MLG выступает организатором турнира, однако не имеет права стримить его на Twitch, так как Activision заключила соглашение на показ лиги c YouTube.

Об этом сообщил Dexerto.com, что аккаунт MLG на Twtich был взломан, и блокировка наступила спустя несколько минут после запуска трансляции. По правила платформы Twitch, за такое нарушение дают бессрочный бан.