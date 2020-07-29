UFC стала спонсором PUBG Mobile

Американский промоушен по смешанным единоборствам UFC стал спонсором Peacekeeper Elite League.

Peacekeeper Elite — китайская версия мультиплеерного тактического шутера с видом от третьего лица PUBG Mobile для мобильных платформ.

Игровая компания Peacekeeper Elite League официально заявила, что это первое киберспортивное партнерство с UFC в Китае. Разработчики игры PUBG Mobile также сотрудничают с компаниями Tesla, OPPO и Häagen-Dazs.

Соглашение подписано на один сезон, стороны будут внедрять спортивные аспекты в турниры по компьютерным и мобильным играм. Также в конце каждой недели PEL лучшая команда будет получать чемпионский пояс, как бойцы UFC.