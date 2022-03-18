Ubisoft Scalar обещает значительно расширить и улучшить смоделированные игровые миры

На GDC 2022 Ubisoft представила новый производственный инструмент под названием Ubisoft Scalar. Инициатива Scalar, возглавляемая техническим отделом и стокгольмской студией Ubisoft, обещает позволить разработчикам игр создавать значительно большие и лучше моделируемые миры с потенциально бесконечным числом игроков. Все это станет возможным благодаря облачным вычислениям.

Не нужно путать с потоковой передачей игр, которая позволяет пользователям играть в существующие игры на менее мощных компьютерах. Ubisoft Scalar не является игровым движком как таковым, а является вариантом для существующих игровых движков с облачным ускорением, использует распределенные вычисления для улучшения качества будущих игр и открывает множество новых возможностей для разработчиков. Конечно, это создаст новый набор проблем для создателей, поскольку они столкнутся с вопросом о том, что они хотят делать со всей этой мощью. Первой игрой, которая воспользуется преимуществами этой новой технологии, станет новая интеллектуальная собственность, разрабатываемая Ubisoft Stockholm. Патрик Бах, управляющий директор Ubisoft Stockholm сказал, что игрокам придется немного подождать, чтобы увидеть первую игру, разрабатываемую с использованием этой технологии. Тем не менее, учитывая, что студия была основана почти пять лет назад, справедливо предположить, что до ее открытия осталось совсем немного времени.
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