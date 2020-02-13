Ubisoft анонсировала новую игру Prince of Persia: Dagger of Time. Игра будет в представлена с VR поддержкой, она не похожа на на предыдущие версии игры. Игра-головоломка, игрокам придется решать головоломки и искать лазейки в различных локациях.

Действие игры происходит во времена "Sands of Time". Команда из 4 игроков должны остановить чародея, который намеревается создать армию сил тьмы с помощью "Песочных часов". Запуск игры запланирован на весну 2020 года. Успеет ли студия выпустить ее в такие кратчайшие сроки. В игре будет присутствовать более 300 локаций. На каких платформах выйдет игра студия не сообщила.