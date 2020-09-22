Ubisoft анонсирует Assassin's Creed и Splinter Cell для VR-гарнитур

Следуя по стопам игры Star Trek Bridge Crew, издатель Ubisoft анонсирует Assassin's Creed и Splinter Cell для VR-гарнитур. Игра были представлены на мероприятии Facebook Connect вместе с презентацией новой VR-гарнитурой Oculus Quest 2. Обе игры разрабатываются с нуля и получат новую сюжетную линию.

Команда разработчиков из нескольких студий, а именно Ubisoft Red Storm, Ubisoft Reflections, Ubisoft Dusseldorf и Ubisoft Mumbai принимают участие в разработке. Представители Oculus пообещали подробнее рассказать о проектах в ближайшее время. По слухам, Ubisoft заключила соглашение с Oculus на две игры. Новостей о дате выхода пока что нет.
Комментарии и отзывы Assassin's Creed и Splinter Cell
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