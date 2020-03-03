Ubisoft готовит новый игровой проект

Управляющий директор компании Ubisoft, рассказал небольшие подробности касаемо игры Trackmania Nations.

Trackmania Nations предлагает простой игровой процесс. Она позволяет создавать треки, это даст игре безграничные возможности и постоянную поддержку со стороны разработчиков. В видеоигре Trackmania Nations улучшен игровой процесс, добавлены новые инструменты, ежедневные и еженедельные турниры. Раз в год будут проводится турнир среди всех игроков. Игра построена на сезонной модели, это как у игр Fortnite и PUBG.

Разработчики будут усовершенствовать игру, выпуская частые обновления для оптимизации и исправления возникших проблем. Выход Trackmania Nations запланирован на 5 мая 2020 года.