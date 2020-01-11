Ubisoft готовит новую часть игры Assassin's Creed

Судя по слухам, которые распространяются моментально, Assassin's Creed Ragnarok следующая версия игры от студии Ubisoft. Но сами разработчики молчат об этом и не спешат делать делится информацией о новой части игры. По данным некоторых источников, новая часть выйдет в сентябре этого года.

В Assassin's Creed Ragnarok будут представлены улучшенная механики РПГ. Улучшено оружие и специальные способности для каждой группы оружия. Система паркура изменена, добавлено лазание по деревьям и новые анимации. Скрытность персонажа улучшена благодаря окружающей среде, можно спрятаться в грязи, снегу, спрятаться в кустах и так далее. Можно слиться в толпе имеz определенную экипировку.

Карта в новой части станет еще больше, она охватывает почти всю Северную Европу, а также крупные города Лондон, Париж и Киев. Assassin's Creed Ragnarok еще не подтвержден официально. Стоит ждать новостей от студии Ubisoft.