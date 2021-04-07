Ubisoft купила разработчиков античита

Появилась информация о том, что компания Ubisoft приобрела разработчика античитерской системы GameBlocks. Пока что нет точной информации о том, где именно разработчик будет использовать новые наработки, но, вероятно, представители компании планируют внедрить приобретённые технологии в своих будущих шутерах. На протяжении какого-то времени в сети уже ходит информация о том, что Ubisoft планирует выпустить несколько своих соревновательных шутеров, и технология античита в данном случае действительно важна. Дело в том, что на текущий момент практически во всех соревновательных играх процветают различные вспомогательные программы, которые мешают обычным геймерам получать наслаждение от состязания. Хорошая система от вредоносного ПО позволит эту проблему устранить.

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