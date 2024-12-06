Ubisoft могут закрыть из-за провала новых игр

На протяжении какого-то времени на просторах интернета обсуждают вероятность того, что компания Ubisoft после череды неудач будет закрыта. И действительно — в последнее время успех игр Ubisoft оставляет желать лучшего. Например, видеоигры Avatar: Frontiers of Pandora, Skull and Bones, XDefiant (которая закроется через несколько месяцев) и Star Wars Outlaws не оправдали финансовых ожиданий издателя. Это довольно серьёзно ударило по финансовому состоянию компании, потому что вложили в эти игры очень много средств, а так как они не стали финансово успешными, то отбить расходы издателю не удалось. Кроме того, подход к разработке игр очень давно критиковался и из-за этого многие проекты не могут даже выйти в ноль, не говоря уже о прибыли.

Более того, Ubisoft была вынуждена отложить Assassin’s Creed Shadows, потеряв миллионы долларов, чтобы избежать провала своей главной франшизы. Но аналитики уверены, что в конечном итоге компанию всё же закрывать не будут, потому что даже на фоне таких колоссальных провалов Ubisoft умудряется делать приличные деньги на продаже уже вышедших проектов и приносить миллиарды долларов. Соответственно, с огромной долей вероятности компанию просто продадут в руки какой-то Tencent, которая на данный момент является крупнейшим акционером издателя, и та уже силами собственных студий будет делать проекты по известным франшизам. Сложно сказать, будут ли новые игры лучше текущих, но это хоть какие-то изменения.