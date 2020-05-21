Ubisoft начала судится с Apple и Google

Разработчик игр Ubisoft подала в суд на компании Apple и Google за игру, которая представлена в игровых магазинах Apple App Store и Google Play Store. По словам Ubisoft, игра "Area F2" является точной копией своего шутера от первого лица Rainbow Six: Siege. Практически каждый аспект Area F2 копируется из Rainbow Six: Siege, начиная с выбора персонажа и заканчивая завершением игры, подсчетом очков и другими аспектами.

В данный момент компании Apple и Google еще не отреагировали на иск, а игры до сих пор находятся в продаже. Такая проблема с копированием игр других разработчиков является актуальной проблемой до сих пор.
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