Ubisoft объявила дату запуска Riders Republic

Компания Riders Republic Ubisoft объявила дату запуска своего нового проекта - Riders Republic. Присоединяйтесь к огромному сообществу игроков и участвуйте в целой лавине разнообразных мероприятий в реальном времени вместе с другими. От заснеженных гор до пересохших каньонов — свободно покоряйте огромный открытый мир.

В Riders Republic доступны разнообразные виды спорта на открытом воздухе. Доберитесь до вершины списка лидеров в режиме карьеры с 6 вариантами продвижения в одиночной игре или в PvP. Riders Republic выйдет 2 сентября на ПК, Xbox One, Xbox Series X / S, PS4, PS5, Stadia.

Комментарии и отзывы Riders Republic
Корпус Antec P7 Neo появится в продаже п...
Antec представила новый корпус P7 Neo. ...
Meizu анонсирует 31 мая в Китае Meizu Wa...
Meizu анонсирует 31 мая в Китае Meizu Watch. Перед запуском китайский производитель подтвердил некоторые ...
Смартфон Doogee S86 Pro получил термомет...
Компания Doogee, известная своими защищенными смартфонами, объявила о выходе модели Doogee S86 Pro. Новин...
Приложение Sony Playstation было установ...
PlayStation 5 от Sony в настоящее время остается неуловимой консолью, поскольку ее трудно найти. Несмотря...
Oppo Reno5 F оценен в 290 долларов...
Компания OPPO провела полноценный анонс смартфона Reno5 F, который не имеет поддержки мобильных сетей 5G....
XIGMATEK представила корпус Aquarius S...
XIGMATEK представила корпус Aquarius S. Разработан корпус для построения систем с жидкостным охлаждением....
Обзор Razer Kraken V3 X (RZ04-03750100-R...
Весной компания Razer выпустила обновление линейки игровых гарнитур Kraken, анонсировав и запустив Razer ...
HyperX анонсировала высокочастотные моду...
HyperX, игровое подразделение Kingston Technology Company анонсировала новые модули памяти серии Predator...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor