Ubisoft объявила дату запуска Riders Republic

Компания Riders Republic Ubisoft объявила дату запуска своего нового проекта - Riders Republic. Присоединяйтесь к огромному сообществу игроков и участвуйте в целой лавине разнообразных мероприятий в реальном времени вместе с другими. От заснеженных гор до пересохших каньонов — свободно покоряйте огромный открытый мир.

В Riders Republic доступны разнообразные виды спорта на открытом воздухе. Доберитесь до вершины списка лидеров в режиме карьеры с 6 вариантами продвижения в одиночной игре или в PvP. Riders Republic выйдет 2 сентября на ПК, Xbox One, Xbox Series X / S, PS4, PS5, Stadia.