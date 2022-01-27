Ubisoft отключает серверы Hyper Scape

У нас для вас весьма необычные новости — игра Hyper Scape, попытка Ubisoft выйти на все более раздутый рынок королевских битв, будет закрыта 28 апреля. Это довольно удивительно, ведь буквально спустя три дня после релиза данной игры о ней забыли абсолютно все и странно, что разработчики продержались так долго. На сайте Hyper Scape даже появилось официальное заявление от разработчиков: «Мы приняли трудное решение прекратить разработку Hyper Scape и закрыть игру с 28 апреля. Мы решили создать вертикальный, динамичный шутер для ближнего боя, и мы очень благодарны нашему сообществу за то, что присоединились к нам в нашем путешествии. Мы будем использовать ключевые выводы из этой игры в будущих продуктах».

Hyper Scape была запущена 11 августа 2020 года и быстро растеряла свой онлайн. Несмотря на то, что игра взлетела на вершину чартов Twitch благодаря скоординированной маркетинговой схеме с участием стримеров Twitch и деятелей YouTube, игра не смогла сохранить свою привлекательность после первого же дня. В конце концов, Ubisoft начала предлагать купоны магазина Ubisoft на 10 долларов только для того, чтобы заставить людей играть в бесплатную игру. В итоге, видимо, поддерживать серверы проекта уже дороже, чем та прибыль, которую с игры удаётся получить, и компания решила просто закрыть серверы. Впрочем, мы не думаем, что кто-то действительно будет этим обеспокоен, так как в игру действительно не играл буквально никто — многие даже не знали о её существовании.
Комментарии и отзывы Hyper Scape
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