Ubisoft перенесла Avatar: Frontiers of Pandora на 2024 года

Мы надеемся, что вы не ожидали сыграть в «Аватар: Границы Пандоры» до выхода следующего фильма. Плохая новость заключается в том, что компании Ubisoft и Massive Entertainment отложили выпуск игры Avatar до 2023 или 2024 года. Разработчики объяснили эту неудачу «постоянными ограничениями», влияющими на производство игр в отрасли. Ubisoft заявила, что по-прежнему «привержена» созданию игры следующего поколения и рассматривает франшизу Джеймса Кэмерона как «многолетнюю возможность». Впрочем, почему именно у команды разработчиков не получается реализовать свою задумку, издатель не сообщил. Возможно, пандемия немного подкосила компанию, но, с другой стороны, коронавирус уже прошел и можно спокойно заниматься разработкой.

Другие проекты сталкиваются с задержками или даже отменой. Стивен Тотило из Axios отметил, что Ubisoft отменила свои игры в жанре королевской битвы Ghost Recon Frontline и Splinter Cell VR. Компания также отказалась от двух необъявленных игр и перенесла выпуск малоизвестной «премиум» игры с окна выпуска 2022–2023 годов на 2023–2024 годы. Решения приходят, когда Ubisoft пытается изменить свою судьбу. Несмотря на то, что продажи серии Assassin's Creed и Rainbow Six Siege в первом квартале были «лучше, чем ожидалось», чистые заказы упали на 10% по сравнению с прошлым годом. Бизнес Ubisoft не процветает, и задержки с такими играми, как Frontiers of Pandora, только усиливают необходимость сокращать расходы и увольнять сотрудников.
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