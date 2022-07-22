Ubisoft перенесла Avatar: Frontiers of Pandora на 2024 года

Другие проекты сталкиваются с задержками или даже отменой. Стивен Тотило из Axios отметил, что Ubisoft отменила свои игры в жанре королевской битвы Ghost Recon Frontline и Splinter Cell VR. Компания также отказалась от двух необъявленных игр и перенесла выпуск малоизвестной «премиум» игры с окна выпуска 2022–2023 годов на 2023–2024 годы. Решения приходят, когда Ubisoft пытается изменить свою судьбу. Несмотря на то, что продажи серии Assassin's Creed и Rainbow Six Siege в первом квартале были «лучше, чем ожидалось», чистые заказы упали на 10% по сравнению с прошлым годом. Бизнес Ubisoft не процветает, и задержки с такими играми, как Frontiers of Pandora, только усиливают необходимость сокращать расходы и увольнять сотрудников.