Ubisoft представил игру Roller Champions

Roller Champions анонсирован студией Ubisoft. Разработчик объявил, что скоро начнется закрытая альфа-версия. Игра похожа на идентичную игру Rocket League. Но ваш персонаж передвигается на роликах. Вам необходимо забросить мяч в корзину противника.

Игра Roller Champions предлагает быстрый темп игры. Множество разных игровых площадок. Вариативность настройки вашего персонажа, экипировка, ролики, шлема и многое другое. Командный режим позволяет использовать командные навыки для достижения победы. В трейлере изображен геймплей, персонажи и игровая механика.