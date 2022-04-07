Ubisoft прекращает разработку Ghost Recon Breakpoint

Ubisoft сообщила, что Ghost Recon Breakpoint больше не будет получать обновлений. Игра получила 11 обновлений за два года, но в конце 2021 года игра стала очень спорной, после того как Ubisoft использовала игру для запуска собственной платформы NFT. Первые Ubisoft NFT, известные как Digits, можно было заработать после достижения определенных «наигранных часов» в Ghost Recon Breakpoint.

Компания Ubisoft подтвердила, что, хотя разработка Breakpoint заканчивается, издатель будет стремиться интегрировать NFT в будущие игры. Ubisoft снова начнет продвигать «Quartz» и «Digits» в конце этого года, а также упоминает, что в разработке находится бесплатный многопользовательский шутер Ghost Recon Frontline.
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