Ubisoft продала всего 15 NFT-предметов

Ubisoft недавно запустила платформу Quartz NFT как способ монетизировать игровую собственность, что не очень понравилось ни геймерам, ни сотрудникам самой компании. Теперь похоже, что эта попытка также обернулась финансовым крахом, поскольку, как сообщается, на вчерашний день компания продала всего 15 NFT-скинов для оружия Ghost Recon Breakpoint, сообщает информационное издание Eurogamer. Судя по всему, на сегодняшний день было продано еще два тактических оружия M4A1 и одно «Улучшенные штаны волка № 76», всего их 18. Старший художник по персонажам Apex Legends Лиз Эдвардс написала в Твиттере, что она посмотрела на две сторонние торговые площадки, связанные с сайтами Quartz, «и, кажется, всего ... 15 продаж?» Как отмечает Eurogamer, это дает около 1755,30 долларов дохода.

Естественно, с учетом достаточно внушительных расходов на создание платформы и поддержку серверов, это скорее не доходы, а потенциальная часть расходов. Впрочем, возможно, проблема в выбранном проекте — как отмечали некоторые критики, Breakpoint не обладает самой привлекательной визуальной эстетикой, поэтому запуск NFT для визуальных предметов коллекционирования именно в этой игре кажется странным. Однако при минимальных суммах, собранных до сих пор, эти усилия могли принести больше вреда, чем пользы. Сообщается, что Ubisoft оттолкнула свой собственный французский профсоюз, который назвал NFT «бесполезной, дорогостоящей и унизительной технологией».