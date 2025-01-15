Ubisoft продаст часть своих активов компании Tencent

Представитель китайской компании отказался от комментариев, а представитель Ubisoft лишь упомянул о недавнем назначении консультантов для изучения и реализации различных вариантов повышения стоимости компании. Пока переговоры продолжаются, никаких окончательных решений не принято, и, скорее всего, это не произойдёт до выхода Assassin’s Creed Shadows, релиз которого недавно вновь перенесли. Учитывая, насколько многое зависит от успеха Assassin’s Creed Shadows, неудивительно, что на прошлой неделе стало известно о переносе игры на 20 марта. По словам сооснователя Ubisoft Ива Гийемо, дополнительный месяц разработки позволит студиям учесть отзывы игроков, собранные за последние три месяца, полностью раскрыть потенциал игры.