Ubisoft продаст часть своих активов компании Tencent

Семья Гийемо (основатели игровой студии) и компания Tencent рассматривают возможность создания нового предприятия с использованием некоторых активов Ubisoft, которые будут задействованы в разработке будущих проектов. Согласно данным Bloomberg, стороны оценивают, какие активы будут включены в это новое предприятие и какова их стоимость. Если сделка состоится, Tencent сможет получить долю в этом предприятии, расширить контроль над некоторыми проектами Ubisoft и значительно укрепить свои позиции на рынке видеоигр за пределами Китая. Семья Гийемо, в свою очередь, сохранит контроль над Ubisoft. Поскольку обсуждения являются конфиденциальными, ни Tencent, ни Ubisoft не подтвердили реальность этого проекта.

Представитель китайской компании отказался от комментариев, а представитель Ubisoft лишь упомянул о недавнем назначении консультантов для изучения и реализации различных вариантов повышения стоимости компании. Пока переговоры продолжаются, никаких окончательных решений не принято, и, скорее всего, это не произойдёт до выхода Assassin’s Creed Shadows, релиз которого недавно вновь перенесли. Учитывая, насколько многое зависит от успеха Assassin’s Creed Shadows, неудивительно, что на прошлой неделе стало известно о переносе игры на 20 марта. По словам сооснователя Ubisoft Ива Гийемо, дополнительный месяц разработки позволит студиям учесть отзывы игроков, собранные за последние три месяца, полностью раскрыть потенциал игры.
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