Ubisoft раздает игру Child of Light бесплатно

Компания Ubisoft предлагает Child of Light в магазине Uplay бесплатно. Child of Light выпущена на нескольких платформах еще в 2014 году. Критики высоко оценили художественную и звуковую стороны игры.

Боевая система основана на пошаговом режиме и использует боевую систему активного времени, похожую на старые JRPG, такие как Final Fantasy 7. Игра предлагает раскачку героев, улучшение навыков и изучение новых способностей.

Главный герой девочка, по имени Аврора. Ей придется решать различные головоломки с помощью спутника Игникула, вместе им предстоит разгадать секреты Лемурии.