Ubisoft раздает игру Child of Light бесплатно

2020-03-29, Автор - Ramil; Продукт - Child of Light; [111]
Компания Ubisoft предлагает Child of Light в магазине Uplay бесплатно. Child of Light выпущена на нескольких платформах еще в 2014 году. Критики высоко оценили художественную и звуковую стороны игры.

Боевая система основана на пошаговом режиме и использует боевую систему активного времени, похожую на старые JRPG, такие как Final Fantasy 7. Игра предлагает раскачку героев, улучшение навыков и изучение новых способностей.

Главный герой девочка, по имени Аврора. Ей придется решать различные головоломки с помощью спутника Игникула, вместе им предстоит разгадать секреты Лемурии.

Комментарии и отзывы Child of Light
Обзор HIPER TWS Dzen. TWS-наушники с сенсорным управлением и цифровой индикациейОбзор HIPER TWS Dzen. TWS-наушники с сенсорным управлением и цифровой индикацией
Популярные беспроводные игровые мышки. SteelSeries Rival 650 Black USBПопулярные беспроводные игровые мышки. SteelSeries Rival 650 Black USB
Обзор Redragon ELEMENT 5. Портативная акустика для дома и улицыОбзор Redragon ELEMENT 5. Портативная акустика для дома и улицы
Обзор Trust Ravan. Беспроводная компьютерная мышь для ноутбукаОбзор Trust Ravan. Беспроводная компьютерная мышь для ноутбука
Подборка игровых клавиатур до 10000. HyperX Alloy FPS Pro (Cherry MX Red) Black USBПодборка игровых клавиатур до 10000. HyperX Alloy FPS Pro (Cherry MX Red) Black USB
Samsung готовит к выходу бюджетный смарт...
Samsung готовит к выходу бюджетный смартСетевые источники обнаружили на сайте Wi-Fi Alliance упоминание о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy M01,...
Куртка Ford позволяет велосипедистам общ...
Куртка Ford позволяет велосипедистам общЕзда на велосипеде по дорогам может быть опасным занятием со смертельным исходом. Чтобы попытаться улучши...
SilentiumPC Armis AR6X TG выглядит шикар...
SilentiumPC Armis AR6X TG выглядит шикарДовольно часто мы слышим от потенциальных покупателей компьютерных корпусов то, что им нужно после покупк...
Rainbow Six Siege выйдет на Xbox Series ...
Rainbow Six Siege выйдет на Xbox Series Rainbow Six Siege появится на консолях нового поколения Xbox Series X и PlayStation 5. ...
Мощная модель Galaxy S10 Lite ...
Мощная модель Galaxy S10 Lite Компания Samsung выпустила новую мощную модель среднего варианта под названием Galaxy S10 Lite. Функции ...
Nvidia и Asus представили 360 герцовый м...
Nvidia и Asus представили 360 герцовый мNvidia совместно с Asus представили первый монитор в мире с частотой обновления 360 Гц. ROG Swift 360 с д...
Анаморфотный объектив Vazen 28mm T2.2 оц...
Анаморфотный объектив Vazen 28mm T2.2 оцЛетом прошлого года китайская компания Vazen представила три анаморфотных объективов для камер системы Mi...
Представлены новые видеокарты Radeon RX ...
Представлены новые видеокарты Radeon RX Компания MSI представила две новые видеокарты Radeon RX 5600 XT, каждая из которых имеет две модификации....
Смартфон OnePlus 8 Pro засветился на рен...
Смартфон OnePlus 8 Pro засветился на ренПрофильное издание GizmoChina поделилось изображениями флагманского смартфона OnePlus 8 Pro, выход которо...
Philips Audio выпустила наушники премиум...
Philips Audio выпустила наушники премиумНовые наушники Fidelio X3 изготовлены из высококачественных материалов, поэтому они относятся к премиум-к...
С экраном 120 Гц Samsung Galaxy S20 не в...
С экраном 120 Гц Samsung Galaxy S20 не вСерия смартфонов Samsung Galaxy S20 значительно превосходит своих предшественников практически во всех ас...
Представлен 13,3-дюймовый ноутбук Dynabo...
Представлен 13,3-дюймовый ноутбук DynaboБренд Dynabook пополнил ассортимент ноутбуков моделью Portege X30L, которая может похвастаться своей комп...
Обзор Baseus S10. Power Bank с беспроводной зарядкой на 10000 мАчОбзор Baseus S10. Power Bank с беспроводной зарядкой на 10000 мАч
Обзор Creative Stage. Лучший саундбар для телевизораОбзор Creative Stage. Лучший саундбар для телевизора
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 SUPER GameRock (NE6208S020P2-1040G)Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 SUPER GameRock (NE6208S020P2-1040G)
Обзор Lenovo K10 Note 6/128GB. Лаконичный бюджетный смартфонОбзор Lenovo K10 Note 6/128GB. Лаконичный бюджетный смартфон
Обзор Robomow RS625. Идеальный помощник на даче Обзор Robomow RS625. Идеальный помощник на даче
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor