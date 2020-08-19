Игровая компания Ubisoft уволила креативного директора Assassins Creed Valhalla Ашрафа Исмаила.

Ранее Ашраф Исмаилов ушел с должности в июне в отпуск после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах. В служебной записке сотрудники Ubisoft Montreal были проинформированы о том, что внешняя фирма провела расследование обвинений и было установлено, что работа Ашрафа в Ubisoft должна быть прекращена. В служебной записке не раскрывается никаких подробностей по этому поводу.

Ашраф Исмаилов был креативным директором Assassins Creed Origins и Assassins Creed 4: Black Flag.

Еще в июне Ubisoft обрушилась на массовую волну обвинений в сексуальных домогательствах с участием высшего руководства компании. Были уволены несколько руководителей на самом верху иерархии власти Ubisoft, в том числе Томми Франсуа, Максим Беланд и главный креативный директор Серж Хаскоэ.