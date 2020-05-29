Ubisoft выиграла судебное дело против Area F2 мобильного клона Rainbow Six Siege

Буквально недавно, компания Ubisoft подала в суд на Apple и Google, а также на разработчика игр известного как Ejoy. В магазине App Store и Google Play находилась в продаже мобильная игра Area F2, которая являлась копией Rainbow Six Siege.

После судебного процесса Ejoy принял предложения Ubisoft. Разработчик снял игру с продажи, а пользователи которые потратили деньги, получат возмещение через Google Play или App Store на Android и iOS. Разработчик Ejoy может изменить игру создать новый арт, уровни, анимацию и другие моменты, чтобы избежать сходства. В этом случае игра может быть использована без нарушения авторских прав.