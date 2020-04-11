Ubisoft выпустила обновление 8.5 для Division 2

Компания Ubisoft выпустила обновление версии 8.5 для Division 2. Обновление доступно для всех платформ.

Обновление 8.5 содержит множество изменений и исправления ошибок. Внесены изменения в игровой процесс и баланс, а также эффектов и уровней. Патч 8.5 устраняет проблемы связанные с геймплеем и пользовательским интерфейсом, убран баг при котором игроки могли получить бесконечные боеприпасы.

UPLAY и Epic Games автоматически загрузит патч при запуске клиента игры. Более подробная информация об изменениях доступна на официальном сайте компании.