Ubisoft выпустила обновление для игры Rainbow Six Siege с множеством исправлении

Разработчики компаний Ubisoft выпустили обновление для игры Rainbow Six Siege с множеством исправлении.

Полный список изменений для оперативников:

BLACKBEARD

Исправлено — Если оперативник устанавливал навесной щит, при прицеливании звуковые эффекты воспроизводились некорректно.

CASTLE

Исправлено — Оперативник, стоящий очень близко к бронепанели, мог уничтожить ее с помощью любого взрывного устройства.

CLASH

Исправлено — Область попадания щита ЭШС была немного увеличена.

ECHO

Исправлено — Если при запуске «Йокая» оперативник получал тяжелое ранение, в последствие он не мог активировать второго дрона.

MAESTRO

Исправлено — После выстрела из Evil Eye не воспроизводился звук перегрева.

MAVERICK

Исправлено — При определенных обстоятельствах оперативник мог мгновенно уничтожить люк с помощью «Suri».

MONTAGNE

Исправлено — Область попадания щита «Скала» была немного увеличена.

NØKK

Исправлено — Если при активном HEL оперативник вставала из положения лежа, маркер прицела отображался некорректно.

Исправлено — При активном HEL оружие продолжало отображаться в режиме прицеливания.

IANA

Исправлено — В некоторых случаях при воспроизведении повтора конца раунда камера не двигалась после активации особого устройства.

Исправлено — Иногда после уничтожения/отключения голограммы оперативник могла наблюдать за происходящим за границами карты.

Исправлено — Голограмма отображалась, даже если ее уничтожили сразу после активации.

Исправлено — Если пользователь покидал игру во время управления голограммой, модель оперативника продолжала отображаться.

Исправлено — В режиме просмотра от третьего лица при активации голограмма была повернута в некорректную сторону.

Исправлено — У голограммы отображалось оружие, отличное о того, что использовала оперативник.

Исправлено — При использовании голограммы отображались визуальные эффекты получения урона от взрыва.

Исправлено — Оперативник продолжала управлять голограммой, даже если Mute установил генератор помех поблизости.

Исправлено — Оперативник не могла запустить голограмму, если перед ней находились мины Gu (Lesion).

JACKAL

Исправлено — На видеоповторе смерти не отображались следы, просканированные оперативником.

Исправлено — На видеоповторе смерти не отображались следы убитого врага, просканированные оперативником.

Исправлено — Оперативник мог просканировать два следа одного и того же врага, не дожидаясь перезагрузки устройства.

KALI

Исправлено — При выстреле из CSRX 300 люк не разрушался, если пуля попадала только в одну из панелей.

LESION

Исправлено — Оперативник, достающий иглу «Gu», не мог использовать щит.

ORYX

Исправлено — При использовании рывка «Копье» в некоторых точках и при определенных обстоятельствах урон и эффект контузии могли отличаться.

Исправлено — Если оперативник пробивал усиленную стену, находящуюся рядом с разрушаемой, то он получал урон, а поверхность не уничтожалась.

Исправлено — Иногда игроки теряли управление оперативником, если тот пытался забраться в люк, а в этот момент срабатывал заряд Airjab (Nomad).

Исправлено — Оперативники, попавшие под действие рывка «Копье» или заряда Airjab (Nomad), могли использовать удары в ближнем бою.

SLEDGE

Исправлено — «Кувалда» не разрушала люк, если оперативник ударял по краю этой поверхности.

Исправлено — Оперативник продолжал перезаряжать оружие, даже если прервал этот процесс, чтобы достать «Кувалду».

ZOFIA

Исправлено — Если оперативник со щитом шел/бежал, модели ударных гранат некорректно взаимодействовали с моделями защиты.

Изменения коснулись игрового процесса, интерфейса, производительности игры и исправления баланса между оперативниками. Также с обновлением разработчики пофиксили множество багов, которые нашли игроки после последнего обновления.