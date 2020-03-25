Ubisoft выпустила обновление для игры Rainbow Six Siege с множеством исправлении

2020-03-25, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Rainbow Six Siege; [13]
Разработчики компаний Ubisoft выпустили обновление для игры Rainbow Six Siege с множеством исправлении.

Изменения коснулись игрового процесса, интерфейса, производительности игры и исправления баланса между оперативниками. Также с обновлением разработчики пофиксили множество багов, которые нашли игроки после последнего обновления.

Полный список изменений для оперативников:

BLACKBEARD

  • Исправлено — Если оперативник устанавливал навесной щит, при прицеливании звуковые эффекты воспроизводились некорректно.

CASTLE

  • Исправлено — Оперативник, стоящий очень близко к бронепанели, мог уничтожить ее с помощью любого взрывного устройства.

CLASH

  • Исправлено — Область попадания щита ЭШС была немного увеличена.

ECHO

  • Исправлено — Если при запуске «Йокая» оперативник получал тяжелое ранение, в последствие он не мог активировать второго дрона.

MAESTRO

  • Исправлено — После выстрела из Evil Eye не воспроизводился звук перегрева.

MAVERICK

  • Исправлено — При определенных обстоятельствах оперативник мог мгновенно уничтожить люк с помощью «Suri».

MONTAGNE

  • Исправлено — Область попадания щита «Скала» была немного увеличена.

NØKK

  • Исправлено — Если при активном HEL оперативник вставала из положения лежа, маркер прицела отображался некорректно.
  • Исправлено — При активном HEL оружие продолжало отображаться в режиме прицеливания.

IANA

  • Исправлено — В некоторых случаях при воспроизведении повтора конца раунда камера не двигалась после активации особого устройства.
  • Исправлено — Иногда после уничтожения/отключения голограммы оперативник могла наблюдать за происходящим за границами карты.
  • Исправлено — Голограмма отображалась, даже если ее уничтожили сразу после активации.
  • Исправлено — Если пользователь покидал игру во время управления голограммой, модель оперативника продолжала отображаться.
  • Исправлено — В режиме просмотра от третьего лица при активации голограмма была повернута в некорректную сторону.
  • Исправлено — У голограммы отображалось оружие, отличное о того, что использовала оперативник.
  • Исправлено — При использовании голограммы отображались визуальные эффекты получения урона от взрыва.
  • Исправлено — Оперативник продолжала управлять голограммой, даже если Mute установил генератор помех поблизости.
  • Исправлено — Оперативник не могла запустить голограмму, если перед ней находились мины Gu (Lesion).

JACKAL

  • Исправлено — На видеоповторе смерти не отображались следы, просканированные оперативником.
  • Исправлено — На видеоповторе смерти не отображались следы убитого врага, просканированные оперативником.
  • Исправлено — Оперативник мог просканировать два следа одного и того же врага, не дожидаясь перезагрузки устройства.

KALI

  • Исправлено — При выстреле из CSRX 300 люк не разрушался, если пуля попадала только в одну из панелей.

LESION

  • Исправлено — Оперативник, достающий иглу «Gu», не мог использовать щит.

ORYX

  • Исправлено — При использовании рывка «Копье» в некоторых точках и при определенных обстоятельствах урон и эффект контузии могли отличаться.
  • Исправлено — Если оперативник пробивал усиленную стену, находящуюся рядом с разрушаемой, то он получал урон, а поверхность не уничтожалась.
  • Исправлено — Иногда игроки теряли управление оперативником, если тот пытался забраться в люк, а в этот момент срабатывал заряд Airjab (Nomad).
  • Исправлено — Оперативники, попавшие под действие рывка «Копье» или заряда Airjab (Nomad), могли использовать удары в ближнем бою.

SLEDGE

  • Исправлено — «Кувалда» не разрушала люк, если оперативник ударял по краю этой поверхности.
  • Исправлено — Оперативник продолжал перезаряжать оружие, даже если прервал этот процесс, чтобы достать «Кувалду».

ZOFIA

  • Исправлено — Если оперативник со щитом шел/бежал, модели ударных гранат некорректно взаимодействовали с моделями защиты.


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