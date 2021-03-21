Ubisoft выпустила онлайн-режим для ПК Watch Dogs Legion Online

Ubisoft объявила о выпуске Watch Dogs Legion Online. Ранее, многопользовательский режим был отложен из-за проблем в игре. Новый патч 3.22 вышел для ПК, его вес составляет 14,4 ГБ. В будущих обновлениях разработчики намерены добавить кросс-платформенную поддержку для сетевого режима.

Обновление 3.22 содержит многочисленные исправления известных ошибок, как системных так и игровых. С полным списком обновления можно ознакомиться на официальном сайте компании. Обновление также вернет несколько отсутствующих масок в игру. Разработчики объявили, что первая тактическая операция выйдет на всех платформах на следующей неделе 23 марта.