Умный дом от компании Mui

Японская компания Mui представила гаджет для умного дома.

Это сенсорный светодиодный дисплей, встроенный в кусок дерева. Во время демонстрации они также продемонстрировали термостат, лампу и динамик Sonos One. Вы сможете регулировать температуру, воспроизводить и приостанавливать музыку, а также включать и выключать различные источники света прямо с сенсорного интерфейса Mui. Mui может получать информацию о погоде, сообщения, и мировое время. Кроме того, он имеет встроенный помощник Google - и если вы не хотите, чтобы он отвечал вслух, он может вместо этого отображать текстовые ответы.