Uncharted 4 совсем скоро выйдет на PS5 и ПК

Вам не придется долго ждать, чтобы сыграть (или переиграть) последние две игры Uncharted на вашей PlayStation 5. Naughty Dog и Sony официально подтвердили, что Uncharted: Legacy of Thieves Collection будет доступна для PS5 28 января по цене 50 долларов или 10 долларов, если вы купили версию любой из включенных игр для PS4. Компании также сообщили, каких аудиовизуальных обновлений вы можете ожидать. Как и в случае с некоторыми играми для PS5, вы можете установить приоритет графики по разрешению или скорости. «Режим графики» переходит к исходному разрешению 4K, сохраняя при этом целевую частоту кадров 30 кадров в секунду. Вы также можете использовать «Performance Mode», если 60 кадров в секунду важнее четкой графики, и есть даже опция «Performance +», которая ограничивает разрешение 1080p в обмен на сверхплавную частоту кадров в 120 FPS.

Также обе игры обещают «почти мгновенную» загрузку благодаря твердотельному накопителю PS5, а ещё Naughty Dog использует улучшенную тактильную обратную связь DualSense, а также пространственный звук для встроенных динамиков телевизора и наушников. С другой стороны, вам придется набраться терпения, если вы хотите версию для ПК. Вы можете добавить пакет Uncharted в свои списки желаний в Epic Games Store и Steam, но разработчики не назвали более точную дату релиза, так что ждать придётся как минимум 2022 года. Системные требования тоже пока недоступны, а значит, проект ещё на ранней стадии разработки и портирования.