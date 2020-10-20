В Apex Legends может появиться новый режим игры

В ближайшем времени в Apex Legends может появиться новый режим игры. Один из разработчиков нашел в коде патча игры под версией 6.1 вкладку "Арена" в меню играть. Похоже, что Respawn Entertainment действительно работает над новым режимом для Apex Legends. Новый режим может привлечь новых игроков. Режим "Арена" идеально подойдет для разминки и тренировки благодаря меньшему размеру и меньшему количеству игроков в команде. Также стало известно, что разработчики планируют вернуть карту "Город Черепа".

На данный момент Respawn Entertainment не прокомментировала эту новость.
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