В ближайшем времени в Apex Legends может появиться новый режим игры. Один из разработчиков нашел в коде патча игры под версией 6.1 вкладку "Арена" в меню играть. Похоже, что Respawn Entertainment действительно работает над новым режимом для Apex Legends. Новый режим может привлечь новых игроков. Режим "Арена" идеально подойдет для разминки и тренировки благодаря меньшему размеру и меньшему количеству игроков в команде. Также стало известно, что разработчики планируют вернуть карту "Город Черепа".

На данный момент Respawn Entertainment не прокомментировала эту новость.