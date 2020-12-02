В Assassin's Creed Valhalla вышел новый патч 1.0.4

Ubisoft выпустила новое обновление для Assassin's Creed Valhalla. Патч версии 1.0.4 занимает от 2,5 Гб до 5 Гб, в зависимости от платформы. Особенностью патча является выбор между производительностью и визуальным качеством игры. Эта опция доступна для Xbox Series X/S и PlayStation 5. При выборе режима "Производительность" игра обеспечит стабильные 60 кадров в секунду, а в режиме "Качества" вы сможете играть с максимальными настройками в 30 кадров.

Список изменений внушительный. Повышена стабильность и производительность игры. Исправлены проблемы связанные с сохранением игры. Устранены проблемы с графикой, анимацией и звуком. Улучшен пользовательский интерфейс. На странице характеристик персонажа добавлена ​​статистика урона от убийства и многое другое.