В Battlefield 2042 запускают первый сезон

После многомесячной задержки DICE и EA наконец-то готовы к премьере первого сезона Battlefield 2042. Разработчики проекта объявили, что премьера сезона 1: Zero Hour состоится 9 июня с большим количеством свежего контента. В Канадских Скалистых горах появилась новая карта для режимов Тотальная война и Портал. Новый персонаж, Эвалина Лис, хорошо подходит для борьбы с транспортными средствами. Она вам точно понадобится, так как есть новые вертолеты-невидимки (Гурон и Ганнибал), которые могут преподнести неприятный сюрприз. Новый сезон включает в себя более широкий спектр снаряжения, в том числе арбалет с несколькими вариантами патронов (включая разрывные), винтовку средней дальности и дымовую гранатомет.

Неудивительно, что EA также обещает больше скинов и анимации рукопашного боя для покупателей Premium Battle Pass. Zero Hour также опирается на множество исправлений ошибок и необходимых дополнений функций с момента запуска. Вы можете ожидать большую стабильность, лучшую балансировку и улучшенное управление оружием и транспортными средствами. Создатели пользовательских игровых режимов могут рассчитывать на более мощный редактор и новый пресет. Стоит отметить, что сезон 1 бесплатен для всех игроков BF2042, и вам действительно понадобится Премиум-пропуск, только если вы настаиваете на том, чтобы иметь новейшие косметические бонусы. Вопрос в том, вернет ли обновление игроков обратно. Хотя количество активных игроков выровнялось, согласно чартам Steam, нет никаких сомнений в том, что интерес к шутеру упал вскоре после его дебюта в ноябре 2021 года.
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