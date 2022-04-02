В Black Desert Online добавят новый класс Drakania
Последнее обновление контента Black Desert Online принесет несколько новых дополнений. Одним из них станет новый класс - Drakania. Этот женский класс обладает силой драконов с помощью Slayer, массивного двуручного меча. Будучи потомком одного из легендарных драконов в Black Desert Online, эта героиня находится в антагонистических отношениях с классом Стражей. Новый класс можно предварительно создать с 30 марта по 6 апреля.
Автор - Рамиль Хакимуллин. Размещено: Сегодня 13:52. Продукт - Black Desert Online