В Black Desert Online добавят новый класс Drakania Последнее обновление контента Black Desert Online принесет несколько новых дополнений. Одним из них станет новый класс - Drakania. Этот женский класс обладает силой драконов с помощью Slayer, массивного двуручного меча. Будучи потомком одного из легендарных драконов в Black Desert Online, эта героиня находится в антагонистических отношениях с классом Стражей. Новый класс можно предварительно создать с 30 марта по 6 апреля. Последнее обновление контента Black Desert Online принесет несколько новых дополнений. Одним из них станет новый класс - Drakania. Этот женский класс обладает силой драконов с помощью Slayer, массивного двуручного меча. Будучи потомком одного из легендарных драконов в Black Desert Online, эта героиня находится в антагонистических отношениях с классом Стражей. Новый класс можно предварительно создать с 30 марта по 6 апреля. Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: Сегодня 13:52 . Продукт - Black Desert Online

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