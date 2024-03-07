В Black Desert появился новый класс персонажа

Вчера, 6 марта, корейская компания Pearl Abyss сообщила о релиза очередного обновления для достаточно популярной MMORPG-игры Black Desert на консольных платформах — в рамках апдейта геймеры получал новый класс Сколария. Это алхимик с достаточно внушительными молотами, который поражает врагов быстрыми атаками приличной силы. Оценить возможности нового класса можно прямо сейчас — это совершенно бесплатно. При этом разработчики отмечают, что появление Сколарии является лишь частью многочисленных событий, которые произойдут в марте текущего года. Но, безусловно, нововведение крайне интересное, потому что новый класс привлекает внимание не только наличием молотов, но и возможностью управлять гравитацией — это позволяет обводить врагов вокруг пальца неожиданными движениями и атаками.

Кроме того, для поклонников игры на Xbox и PlayStation реализовали массу интересных улучшений — теперь игроки получат более плавную и быструю анимацию на неровной поверхности, больше вариантов комбо-атак и многое другое. А ещё разработчики рассказали о статистике игроков на консолях — оказалось, что 292 игрока достигли отметки в 30 тысяч игровых часов в Black Desert Console. Это невероятное достижение, которое поддалось только самым преданным фанатам проекта. А ещё многие из них сразились с боссом Чёрного Храма Призрак девы — это очень сложный противник, которого сложно одолеть. Приятно видеть, что проект развивается даже спустя столько лет и всё ещё интересен аудитории.