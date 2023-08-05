В Black Desert запустили тематический ивент Подводный дворец

Геймеры просто обожают тематические события, потому что они позволяют получать втрое больше удовольствия от виртуального мира. Авторы Black Desert это тоже понимают — они выпустили дополнение «Подводный дворец», который позволит справиться с невероятной жарой этого лета. Это совершенно новая локация, которая предоставляет возможность изучить новый биом, найти награды и врагов, насладиться общением с неигровыми персонажами и, конечно, получить тонну эмоций от дворца. Всё это на самом деле выглядит достаточно привлекательно, плюс сейчас это просто идеальная смена обстановки — пока за окном палит солнце, раскаляя асфальт до немыслимых температур, в Black Desert можно прыгнуть в водоворот (буквально) приключений.

Также стоит отметить, что за выполнение различного рода заданий пользователи получат крайне щедрые награды — «Печати Подводного дворца», которые потом можно обменять на Совет Власка, Набор мебели Царь морей, Скафандр бурлящих волн и множество других интересных предметов. Все они, как вы могли догадаться по названию, тематические и очень стильные, плюс всё это уже доступно — можно заходить и играть с удовольствием. Для преданных поклонников это отличная новость, так как можно смело вернуться в игру и получить от неё тьму наслаждения, а для новичков это явный знак того, что здесь никогда не будет скучно. Очень приятно, что разработчики занимаются подобного рода тематическими событиями и привносят в виртуальный мир нечто новое.