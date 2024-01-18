В Call of Duty: Modern Warfare 3 появилась поддержка AMD FSR 3.0

Call of Duty: Modern Warfare 3, последняя часть популярной серии шутеров, выпущенная несколько месяцев назад на ПК и консолях, теперь официально поддерживает технологию AMD FSR 3.0 Frame Generation. Благодаря этой технологии пользователи получают значительный прирост производительности без вреда для качества картинки. Поддержка AMD FSR 3.0 Frame Generation была интегрирована в игру с последним обновлением, что позволяет пользователям современных видеокарт от любых производителей наслаждаться улучшенной производительностью — да, технология поддерживается не только видеокартами AMD. Пользователи даже отмечают, что производительность в определённых сценариях может удвоиться, что, конечно, для соревновательного шутера очень хорошо. Однако поскольку игра пока не поддерживает технологию AMD Anti-Lag, увеличение производительности будет сопровождаться задержкой ввода, что подойдёт не всем.

При этом стоит напомнить, что Call of Duty: Modern Warfare 3 — далеко не лучшая часть серии. Слабая сюжетная кампания с ужасно скучными заданиями и персонажами, карта с зомби, которая мало чем отличается от переименованного режима DMZ, и выбор многопользовательских карт, полностью скопированный из Modern Warfare II 2009 года, делают Modern Warfare 3 крайне спорным приобретением. Но если вы всё же очень хотите поиграть в эту часть шутера, и при этом у вас нет достаточно мощной видеокарты, то можно смело смотреть в сторону новой технологии.