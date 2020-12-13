В Cyberpunk 2077 онлайн достиг более 1 миллиона игроков

Наконец-то вышла долгожданная игра Cyberpunk 2077. Запуск игры несомненно удался, это должно было случится, так как над игрой работали очень долго. На момент написания статьи, пиковый онлайн в игре составляет 1,054,386 игроков. Cyberpunk 2077 занимает вторую строчку после Counter-Strike: Global Offensive.

Пользователи Steam оставили в основном положительные отзывы на игру (79%). Но все же Cyberpunk 2077 имеет большое количество недостатков и ошибок которые появляются до сих пор. Но разработчики делают все чтобы их устранить. В ближайшее время CD PROJEKT RED выпустит патч с устранением известных недочетов.