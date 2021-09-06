В Destiny 2 появился голосовой чат для кроссплея

Через неделю после того, как Destiny 2 получила кроссплатформенную игру, теперь вы можете общаться в голосовом чате с друзьями на всех поддерживаемых платформах. Даже включая Stadia. Обновление 3.3.0.1 для Destiny 2 официально добавило кросплатформенный голосовой чат в пятницу — пользователи могут гибко настраивать данную функцию, чтобы слышать в игре только своих друзей, например, и не слышать геймеров с других платформ, но на Xbox, как заявили сами геймеры, с этим есть определённые проблемы. Видимо, настройки кроссплея работают не совсем правильно и геймерам приходится получать больше голосов, чем хотелось бы. Стоит напомнить, что Bungie случайно включила кроссплатформенную игру в Destiny 2 еще в мае, но это была техническая случайность, которая, тем не менее, взволновала игроков на ПК возможностью общаться с консольными игроками.

Тогда разработчики рассказали, что это была просто ошибка и ожидать данную функцию стоит в обозримом будущем, а теперь технология кроссплея доступна всем желающим. Более того, у Bungie есть полезное руководство по кроссплатформенной игре, если вы хотите сразиться с Ривеном или Атеоном с консольными друзьями. Как и следовало ожидать, подбор игроков в соревновательном режиме разделит консоль и ПК, чтобы сохранить справедливость, ведь мышка всё же дает лучше реакцию, чем геймпад, в то время как в неконкурентных режимах подбор игроков будет осуществляться на разных платформах. Впрочем, если вы отключите кросс-игру, вы будете встречаться только с другими игроками на той же платформе, у которых также отключена кросс-игра.