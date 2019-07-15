В Destiny 2 появятся кинематографические добивания

2019-07-15, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Destiny 2; [17]
Bungie рассказала о важном нововведении для своего шутера Destiny 2. В осеннем дополнении Shadowkeep в игре появится механика добиваний.

По словам директора франшизы Destiny Люка Смита, добивающие приёмы будут занимать отдельный слот в броне персонажа. Оснастив себя этим модулем, игрок сможет увидеть специальный индикатор над тяжело раненным противником. Он будет означать, что самое время выбить из врага всю дурь, с сопутствующей красивой анимацией. Известно, что добивания будут расходовать очки «Супер-заряда», также предусмотрена возможность их улучшения.

Релиз Destiny 2: Shadowkeep состоится 17 сентября 2019 года, вместе с выходом бесплатной версии игры New Light в Steam.

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