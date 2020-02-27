В Diablo 4: Blizzard представила расу каннибалов

Blizzard продолжает создавать Diablo 4, и разработчики рассказали новые подробности об игре.

Разработчики Blizzard не собирается возвращать предметы разных размеров для инвентаря, но решили изменить подход к отображению, подстроив дизайн под общий стиль игры.

Теперь броня, оружие и прочее будут отображаться в виде 2D-моделей, которые передают внешний вид и текстуру предмета. Разработчики также добавили возможность переназначить клавиши активации способностей. Ещё разработчики решили улучшить интерфейс для такого метода прохождения, чтобы игрокам было проще распоряжаться очками навыков, инвентарем и прочим.

Blizzard также представила новую семью монстров каннибалов.