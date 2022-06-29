В Diablo II: Resurrected вышло обновление 2.4.3 с улучшениями многопользовательских режимов

Blizzard Entertainment выпустила обновление для Diablo II: Resurrected. Также обновление вносит множество улучшений в многопользовательский режим консоли, предлагая новые и улучшенные способы создания и поиска игр, заменив Party Finder на Game Creator и Game List. Улучшен геймплей, исправлены ошибки и многое другое.

Diablo II: Resurrected — компьютерная игра в жанре Action/RPG, разработанная компаниями Blizzard Entertainment и Vicarious Visions. Представляет собой обновлённую версию игры Diablo II и её дополнения Lord of Destruction.

Ознакомиться с примечаниями к патчу можно на официальном сайте игры. Patch 2.4.3 уже доступен.