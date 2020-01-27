В Doom Eternal не будет никаких микротранзакций

Doom Eternal выйдет через два месяца, и стало ясно, что игра не будет содержать микротранзакций. Хьюго Мартин, креативный директор Doom Eternal заявил, что в игре нет магазина и что очки опыта можно использовать только для косметических предметов. Он подчеркивает, что они не влияют на игру и только хорошо выглядят. Также разблокировка косметических предметов, например скинов, будет абсолютно бесплатной.

Doom Eternal появится в продаже 20 марта. Игра должна была быть выпущена к концу ноября прошлого года, но выпуск был отложен на несколько месяцев. В конечном итоге также появится версия для Nintendo Switch.