В Dota Underlords вышло крупное обновление

Valve выпустило очередное обновление для игры Dota Underlords. Где разработчики исправили ошибки в умений Короля песков, а также уменьшила урон от заклинания лорда Энно в Dota Underlords.

Также исправили умение подкоп Короля песков, который не подбрасывал врагов. Также пофиксили умение Лорда Энно: урон круговорот смерти изменён с 35/35/45/45/55/55 на 25/25/35/35/45/45. Ещё Лорду Энно добавили новое умение повальная атака. Это умение совершает повальную атаку, накладывая на всех врагов по 5 эффектов яда, нанося им 50-175 физического урона и оглушая их на 2 секунды.