В EVE Online появилась поддержка Microsoft Excel

Компания CCP Games также продемонстрировала ранний прототип инструмента в действии и сообщила, что более подробная информация будет раскрыта позже в этом году. Возможно, это не первый раз, когда студия использует электронные таблицы. EVE Online имеет аналогичный режим, только для пользовательского интерфейса, в котором трехмерная графика космических сражений заменяется чистыми данными с представлением в виде электронной таблицы. Конечно, на официальном мероприятии были объявлены и другие подробности о будущем EVE Online, в том числе несколько предстоящих сюжетных арок, возможность помочь новичкам выбрать свой класс, визуальные улучшения и испаноязычный клиент. Но прямая интеграция с Excel может стать самым большим улучшением качества жизни для самых ярых поклонников игры.