В EVE Online появилась поддержка Microsoft Excel

Многие геймеры часто называют EVE Online не космической мультиплеерной игрой, а «симулятором электронных таблиц». Дело в том, что многие преданные игроки используют электронные таблицы для отслеживания таких данных, как размер прибыли, и для расчета урона флота на определенных дистанциях. Делать это в уме просто нереально, а разработчики из компании CCP Games теперь еще больше склоняют геймеров к жизни с электронными таблицами благодаря официальной поддержке Microsoft Excel. На официальном мероприятии EVE Fanfest студия сообщила, что обратилась к Microsoft, и теперь партнёры совместно создают расширение, которое будет извлекать данные из популярной MMO в электронную таблицу Excel. Новость была хорошо принята толпой фанатов, которые ранее делали всё в ручном режиме.

Компания CCP Games также продемонстрировала ранний прототип инструмента в действии и сообщила, что более подробная информация будет раскрыта позже в этом году. Возможно, это не первый раз, когда студия использует электронные таблицы. EVE Online имеет аналогичный режим, только для пользовательского интерфейса, в котором трехмерная графика космических сражений заменяется чистыми данными с представлением в виде электронной таблицы. Конечно, на официальном мероприятии были объявлены и другие подробности о будущем EVE Online, в том числе несколько предстоящих сюжетных арок, возможность помочь новичкам выбрать свой класс, визуальные улучшения и испаноязычный клиент. Но прямая интеграция с Excel может стать самым большим улучшением качества жизни для самых ярых поклонников игры.
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