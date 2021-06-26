В Epic Games Store бесплатная раздача игры Horizon Chase Turbo

В Epic Games Store началась бесплатная раздача игры Horizon Chase Turbo.

Horizon Chase Turbo – это гоночная игра, вдохновленная великолепными хитами 80-х и 90-х: Out Run, Top Gear (SNES), Rush и другими. Она воссоздает классический аркадный геймплей и предлагает вам безграничный простор для веселья. В Horizon Chase Turbo вас ждет множество необычных уровней, наслаждайтесь живописными закатами, неситесь на всей скорости через проливной дождь, снег, вулканический пепел и даже суровые песчаные бури.

Игра Horizon Chase Turbo будет доступна для загрузки бесплатно до 1 июля.