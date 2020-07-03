В Epic Games Store началась новая раздача игр

В цифровом магазине Epic Games Store стартовала новая раздача бесплатных игр.

На этот раз пользователи могу получить бесплатно игру Hue.

Hue – это монохромный платформер, удостоенный различных престижных наград. Играете вы за маленького мальчика, который пытается в монохромном мире отыскать свою маму. При этом, почти все головоломки в игре завязаны на использовании цвета, то есть, получив определенный цвет, игрок может изменять под этот цвет фон и, тем самым, проходить препятствия того же цвета. Благодаря этому игра получается красочной и необычной.

Бесплатная раздача игры Hue в Epic Games Store продлится до 9 июля.