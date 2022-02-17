В Epic Games Store уже больше 500 миллионов пользователей

Например, один документ из судебного процесса Epic против Apple показал, что только в 2020 году у Epic Games было 330 миллионов долларов невозмещенных затрат, связанных с выплатами разработчикам за то, что они раздавали свои игры в своем магазине. Другой документ показал, что более 7 миллионов человек заходили в Epic Games Store из-за раздачи Grand Theft Auto V — несмотря на 8-часовой перерыв, который произошел из-за бесплатной раздачи. Epic Games также взяла на себя обязательство снова раздавать бесплатные игры в 2022 году, поэтому, похоже, компания по-прежнему считает, что затраты на привлечение пользователей того стоят. Epic Games также активно использует инструменты разработчика Unreal Engine — компания объявила, что 48 процентов «объявленных игр следующего поколения» создаются на этой платформе.