В Epic Games Store уже больше 500 миллионов пользователей

В среду Epic Games объявила, что в настоящее время существует более 500 миллионов учетных записей Epic Games. Это важная веха, поскольку Epic продолжает создавать Epic Games Store в качестве конкурента Steam и привлекать новых игроков для таких игр, как Fortnite и Rocket League. Однако Epic Games не поделилась дополнительной информацией об этих 500 миллионах, поэтому неясно, сколько из этих учетных записей играют только в собственные игры Epic Games (например, Fortnite), а сколько используют только магазин Epic Games. Компания вложила огромные ресурсы в развитие своего магазина компьютерных игр и, следовательно, в привлечение большего числа людей для регистрации учетных записей с момента его запуска в декабре 2018 года.

Например, один документ из судебного процесса Epic против Apple показал, что только в 2020 году у Epic Games было 330 миллионов долларов невозмещенных затрат, связанных с выплатами разработчикам за то, что они раздавали свои игры в своем магазине. Другой документ показал, что более 7 миллионов человек заходили в Epic Games Store из-за раздачи Grand Theft Auto V — несмотря на 8-часовой перерыв, который произошел из-за бесплатной раздачи. Epic Games также взяла на себя обязательство снова раздавать бесплатные игры в 2022 году, поэтому, похоже, компания по-прежнему считает, что затраты на привлечение пользователей того стоят. Epic Games также активно использует инструменты разработчика Unreal Engine — компания объявила, что 48 процентов «объявленных игр следующего поколения» создаются на этой платформе.
Комментарии и отзывы Epic Games Store
Шутер Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет в 2022 г…
Шутер Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет в 2022 гSuicide Squad: Kill the Justice League – приключенческий шутер от третьего лица от Rocksteady Studios, со…
Разработчик Rockstar Games подтверждает что GTA 6 идет полны…
Разработчик Rockstar Games подтверждает что GTA 6 идет полныСерия Grand Theft Auto (GTA) — одна из самых популярных когда-либо созданных игровых франшиз, последняя в…
Хакер получил за взлом Nintendo Switch реальный тюремный сро…
Хакер получил за взлом Nintendo Switch реальный тюремный сроЛидер хакерской группы Team Xecuter Гэри Боузер приговорен к 40 месяцам тюрьмы. По словам прокурора США Н…
Sony создала ИИ-бота для будущих гоночных симуляторов…
Sony создала ИИ-бота для будущих гоночных симуляторовГиперспособные ИИ уже много лет побеждают нас в наших же играх. Будь то Go или Jeopardy, Dota 2 или Netha…
Horizon Zero Dawn поддерживает NVIDIA DLSS и AMD FidelityFX …
Horizon Zero Dawn поддерживает NVIDIA DLSS и AMD FidelityFX Guerrilla Games выпустила последнее обновление Horizon Zero Dawn для ПК, которое должно улучшить производ…
Игры из Google Play будут доступны на Windows без эмуляторов…
Игры из Google Play будут доступны на Windows без эмуляторовСо следующего года игры Google Play будут доступны на устройствах, выходящих далеко за рамки нынешних мод…
Epic заявляет, что существует более 500 миллионов учетных з…
Epic заявляет, что существует более 500 миллионов учетных зEpic Games объявила, что в настоящее время существует более 500 миллионов учетных записей Epic Games. Это…
Microsoft обещает сохранить Call of Duty на PlayStation…
Microsoft обещает сохранить Call of Duty на PlayStationПоклонники Call of Duty, которые беспокоятся о том, что предстоящее приобретение Microsoft Activision Bli…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor