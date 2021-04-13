В Fortnite добавят Элой из Horizon Zero Dawn

Fortnite является самой масштабной игрой в которой представлены скины из популярнейших франшиз, таких как Marvel, DC, God of War и многих других. Вскоре в Fortnite появится еще один персонаж, им станет Элой из Horizon Zero Dawn. Ее добавление связано с тематикой сезона.

Начиная с 16 апреля 2021 года в Fortnite станут доступны предметы из Horizon Zero Dawn. Игроку смогут получить экипировку Элой, среди которых украшение на спину «Ёмкость с огнежаром», кирку «Копьё Элой», дельтаплан «Коршун», обёртку «Ткач щита», эмоцию «От Нора с любовью» и экран загрузки «Искательница Элой». Кроме того игроки в Fortnite на PlayStation 5, у которых есть экипировка Элой, получат стиль «Ледяная охотница Элой» в подарок.