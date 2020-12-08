В Fortnite добавят Master Chief из Halo

Кратос из "God of War" и Мандалорец из "Звездных войн" уже добавлены в Fortnite, теперь разработчик планирует добавить еще один кроссовер в игру. Ожидается, что это будет Master Chief. Epic Games сотрудничает с многочисленными франшизами, которые предоставляют уникальные скины для поклонников Fortnite.

Так как, сейчас все внимание уделено Кратосу, Master Chief из Halo выйдет со следующим обновлением V15.10. Кроме того, были представлены два предмета: планер USNC Pelican и инструмент Gravity Hammer. Fortnite Chapter 2: Season 5: Zero Point на данный момент является самым интересным, об этом заявляют игроки сообщества.
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