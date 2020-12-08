В Fortnite добавят Master Chief из Halo

Так как, сейчас все внимание уделено Кратосу, Master Chief из Halo выйдет со следующим обновлением V15.10. Кроме того, были представлены два предмета: планер USNC Pelican и инструмент Gravity Hammer. Fortnite Chapter 2: Season 5: Zero Point на данный момент является самым интересным, об этом заявляют игроки сообщества.
Кратос из "God of War" и Мандалорец из "Звездных войн" уже добавлены в Fortnite, теперь разработчик планирует добавить еще один кроссовер в игру. Ожидается, что это будет Master Chief. Epic Games сотрудничает с многочисленными франшизами, которые предоставляют уникальные скины для поклонников Fortnite.